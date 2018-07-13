Не менее 19 человек погибли при взрыве на юго-западе Китая

В китайском городе Ибинь в провинции Сычуань произошел взрыв в промышленном парке «Янчунь», в результате которого погибло 19 человек, еще 12 человек пострадали.

Взрыв прогремел 12 июля около 18:30 по местному времени в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

В настоящее время всех пострадавших госпитализировали, а на месте взрыва работают правоохранительные органы.