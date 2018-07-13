Мужчина передал музею ногти, которые растил 68 лет: видео

Индиец Шрайдхар Чиллал, который с 14 лет отращивал ногти на левой руке, решил расстаться с ними и передать в музей.

Будучи подростком, Чиллал случайно сломал ноготь своему учителю, чем вызвал его гнев. Это произвело на юношу неизгладимое впечатление и он решился на столь странный «эксперимент». Все дело в том, что длинные ноги в Индии считаются признаком высокого статуса, потому что человек, имеющий их, явно не работает в поле.

В возрасте 82 лет мужчина все-таки решился расстаться со своим «сокровищем» и передать ногти в музей. Самый длинный из них отрос за эти годы на 197,8 см.

Правда не обошлось и без последствий для Чиллала. Его пальцы на левой руке деформировались и перестали сгибаться, во время сна он испытывал сильную боль, также из-за веса ногтей у мужчины оказались повреждены нервы руки и оглохло левое ухо, пишет The Guardian.