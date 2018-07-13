Авто с депутатами Рады сбило митингующих в Киеве

Автомобиль депутата Рады Павла Пензеника сбил двух митингующих во время проведения «Акции за защиту и доступную растаможку» у украинского парламента.

Как рассказал сам парламентарий УНН, машина ехала по улице Институтская и поворачивала на Шелковичную, в этот момент протестующие узнали нардепов, сидящих в ней. Всего их было трое.

«Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами. Разбили заднее стекло. Были окружены митингующими и полицией, которые требуют линчевать народных депутатов», - рассказал Пензеник.

По словам депутата, на авто остались следы крови от кулаков. А пострадавшего увезли в больницу. По последним данным, у него может быть сломана нога.

Украинское правительство с июля дало право МВД отслеживать срок пребывания в стране автомобилей с еврономерами и штрафовать нарушителей.