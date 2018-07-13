Шансы поют романсы: Отец Черышева сказал, что Бузова не сможет приблизиться к его сыну

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил шансы телеведущей и певицы Ольги Бузовой выйти замуж за его сына, лучшего полузащитника сборной России Дениса Черышева.

«Шансы поют романсы. То есть никаких шансов! Денис не занимается светскими мероприятиями. Так что Ольга даже на шаг не может приблизиться к нему», - заявил он в интервью «В городе N».

По его словам, футболисту просто некогда ходить на вечеринки, так как все его время занимают тренировки. Черышев уверен, что его сын поэтому и забил четыре гола на ЧМ-2018, так как он не участвует в светских вечеринках.

Ранее Ольга Бузова написала в Instagram, что хочет выйти замуж за полузащитника сборной России Дениса Черышева, поскольку думает о нем, а ее подружки его уже одобрили.

❤️👫 Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90) 14 Фев 2018 в 1:20 PST

Однако российский футболист уже несколько лет встречается с 24-летней испанкой Кристиной Кобе, которая приезжала в РФ поддержать Дениса Черышева на турнире.