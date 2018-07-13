Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шансы поют романсы: Отец Черышева сказал, что Бузова не сможет приблизиться к его сыну

Василиса Морозова
02:59 13.07.2018
Тренер Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, заявил, что у российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой нет шансов быть с его сыном.
Шансы поют романсы: Отец Черышева сказал, что Бузова не сможет приблизиться к его сыну
Фото: Rodolfo Buhrer, Anatoly Lomokhov / Globallookpress, Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил шансы телеведущей и певицы Ольги Бузовой выйти замуж за его сына, лучшего полузащитника сборной России Дениса Черышева.

«Шансы поют романсы. То есть никаких шансов! Денис не занимается светскими мероприятиями. Так что Ольга даже на шаг не может приблизиться к нему», - заявил он в интервью «В городе N».

По его словам, футболисту просто некогда ходить на вечеринки, так как все его время занимают тренировки. Черышев уверен, что его сын поэтому и забил четыре гола на ЧМ-2018, так как он не участвует в светских вечеринках.

Ранее Ольга Бузова написала в Instagram, что хочет выйти замуж за полузащитника сборной России Дениса Черышева, поскольку думает о нем, а ее подружки его уже одобрили.

 

❤️👫

Публикация от Denis Cheryshev (@cheryshev90)

Однако российский футболист уже несколько лет встречается с 24-летней испанкой Кристиной Кобе, которая приезжала в РФ поддержать Дениса Черышева на турнире.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2018, 21:04
Путин поздравил «Роскосмос» с первым полетом корабля «Прогресс МС-09» по сверхкороткой схеме
Дата13.07.2018, 00:49
Российские истребители совершили семь за неделю перехватов иностранных разведчиков
Дата11.07.2018, 23:37
Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата12.07.2018, 16:37
ПАК ДА построят с применением стелс-технологий
Дата12.07.2018, 17:13
Останки более 300 защитников Ленинграда обнаружили поисковики ЗВО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:03 В стране и мире
ВСУшники «пугают» ополченцев Донбасса флагами Италии и США
02:59 В стране и мире
Шансы поют романсы: Отец Черышева сказал, что Бузова не сможет приблизиться к его сыну
01:41 В стране и мире
Видео
Названо число пострадавших при взрыве у каирского аэропорта
22:22 Спорт
FIFA объявила о результатах допинг-проверок всех участников ЧМ-2018
20:20 В стране и мире
Видео
Порошенко поговорил с Трампом о будущей встрече с Путиным
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Названы самые дорогие города мира
Видео
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 километров в час и снял видео
Видео
Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео
Видео
«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая
Видео
«Бархатный путь»: видео с коптера строительства железной дороги к Крымскому мосту
Видео
Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.