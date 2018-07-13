Главред «Коммерсанта» временно покидает своей пост

Шеф-редактор и главный редактор издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Яковлев 16 июля покинет свой пост по личным обстоятельствам.

Как сообщил гендиректор издательского дома Владимир Желонкин, Яковлев уйдет со своей должности временно, а не увольняется. На это время совет директоров холдинга попросил занять его место Желонкина.

«Исполнять обязанности главного редактора по решению совета директоров буду я. Все решения вступают в силу с понедельника», - рассказал он ТАСС.

По словам гендиректора ИД, решение Яковлева покинуть пост стало для всех полной неожиданностью.