Главред «Коммерсанта» временно покидает своей пост
Шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев решил временно оставить должность и уйти в длительный отпуск.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Шеф-редактор и главный редактор издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Яковлев 16 июля покинет свой пост по личным обстоятельствам.
Как сообщил гендиректор издательского дома Владимир Желонкин, Яковлев уйдет со своей должности временно, а не увольняется. На это время совет директоров холдинга попросил занять его место Желонкина.
«Исполнять обязанности главного редактора по решению совета директоров буду я. Все решения вступают в силу с понедельника», - рассказал он ТАСС.
По словам гендиректора ИД, решение Яковлева покинуть пост стало для всех полной неожиданностью.