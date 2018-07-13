Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что был бы рад видеть на этом посту экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона.
По мнению Трампа, он стал бы «отличным премьер-министром».
«Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется», - сказал американский президент в интервью газете The Sun.
Трамп отметил, что считает Джонсона «очень талантливым парнем» и это взаимно.
«Я очень уважаю Бориса. Он явно любит меня и говорит обо мне очень хорошие вещи», - добавил глава Белого дома.
Также Дональд Трамп заявил, что Тереза Мэй не прислушалась к его советам о способе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий в правительстве относительно подхода к Brexit.