Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что был бы рад видеть на этом посту экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона.

По мнению Трампа, он стал бы «отличным премьер-министром».

«Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется», - сказал американский президент в интервью газете The Sun.

Трамп отметил, что считает Джонсона «очень талантливым парнем» и это взаимно.

«Я очень уважаю Бориса. Он явно любит меня и говорит обо мне очень хорошие вещи», - добавил глава Белого дома.

Также Дональд Трамп заявил, что Тереза Мэй не прислушалась к его советам о способе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий в правительстве относительно подхода к Brexit.