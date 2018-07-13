Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии

Наталья Вальханская
02:19 13.07.2018
По мнению американского президента на эту должность отлично подойдет бывший министр иностранных дел страны.
Трамп назвал лучшего кандидата на пост премьера Британии
Фото: Li Muzi / Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне разногласий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что был бы рад видеть на этом посту экс-главу МИД Британии Бориса Джонсона.

По мнению Трампа, он стал бы «отличным премьер-министром».

«Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется», - сказал американский президент в интервью газете The Sun.

Трамп отметил, что считает Джонсона «очень талантливым парнем» и это взаимно.

«Я очень уважаю Бориса. Он явно любит меня и говорит обо мне очень хорошие вещи», - добавил глава Белого дома.

Также Дональд Трамп заявил, что Тереза Мэй не прислушалась к его советам о способе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании из-за разногласий в правительстве относительно подхода к Brexit.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2018, 21:04
Путин поздравил «Роскосмос» с первым полетом корабля «Прогресс МС-09» по сверхкороткой схеме
Дата13.07.2018, 00:49
Российские истребители совершили семь за неделю перехватов иностранных разведчиков
Дата11.07.2018, 23:37
Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата12.07.2018, 16:37
ПАК ДА построят с применением стелс-технологий
Дата12.07.2018, 17:13
Останки более 300 защитников Ленинграда обнаружили поисковики ЗВО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:03 В стране и мире
ВСУшники «пугают» ополченцев Донбасса флагами Италии и США
02:59 В стране и мире
Шансы поют романсы: Отец Черышева сказал, что Бузова не сможет приблизиться к его сыну
01:41 В стране и мире
Видео
Названо число пострадавших при взрыве у каирского аэропорта
22:22 Спорт
FIFA объявила о результатах допинг-проверок всех участников ЧМ-2018
20:20 В стране и мире
Видео
Порошенко поговорил с Трампом о будущей встрече с Путиным
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Названы самые дорогие города мира
Видео
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 километров в час и снял видео
Видео
Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео
Видео
«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая
Видео
«Бархатный путь»: видео с коптера строительства железной дороги к Крымскому мосту
Видео
Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.