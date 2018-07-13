Трамп предупредил «непослушную» Мэй о последствиях «мягкого» Brexit

Президент США Дональд Трамп предупредил британского премьера Терезу Мэй о том, что «мягкий» план Великобритании по выходу из состава Евросоюза может «убить» договор о свободной торговле с Америкой.

Как он рассказал таблоиду The Sun, Вашингтон будет договариваться с ЕС, а не Лондоном, в том случае, если Британия проведет сделку таким образом.

«Я бы сделал это по-другому. Я уже говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала», — заявил он.

Также американский лидер в очередной раз отметил, что европейские страны ведут «несправедливую» торговлю с Соединенными Штатами.

Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом 12 июля.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Дональду Трампу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным надо будет затронуть проблему «пагубной деятельности» РФ.