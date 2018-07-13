Названо число пострадавших при взрыве у каирского аэропорта

Заместитель министра здравоохранения Египта Мухаммед Шоуки, который прибыл на место ЧП рядом с аэропортом Каира заявил, что в результате взрыва резервуара с топливом пострадали по меньшей мере три человека, сообщает портал Masrawy.

Министерство объяснило о повышенной готовности всех больниц в связи с происшествием.

Как отметил официальный представитель армии Египта полковник Тамер ар-Рифаи, взрыв произошел на складе Helioplus Chemical Industries, находящимся за пределами авиагавани. По предварительной информации, причиной взрыва стала высокая температура воздуха.

Ранее сообщалось, что рядом с Международным аэропортом Каира произошел взрыв, после которого начался пожар.