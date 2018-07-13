Названо число пострадавших при взрыве у каирского аэропорта
Резервуар с топливом загорелся после взрыва рядом с территорией аэропорта в Египте.
Видео: FaisalHuraizSKY / Twitter
Заместитель министра здравоохранения Египта Мухаммед Шоуки, который прибыл на место ЧП рядом с аэропортом Каира заявил, что в результате взрыва резервуара с топливом пострадали по меньшей мере три человека, сообщает портал Masrawy.
Министерство объяснило о повышенной готовности всех больниц в связи с происшествием.
Как отметил официальный представитель армии Египта полковник Тамер ар-Рифаи, взрыв произошел на складе Helioplus Chemical Industries, находящимся за пределами авиагавани. По предварительной информации, причиной взрыва стала высокая температура воздуха.
Ранее сообщалось, что рядом с Международным аэропортом Каира произошел взрыв, после которого начался пожар.