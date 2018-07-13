Рядом с аэропортом в Каире произошел взрыв: видео
Взрыв и пожар, возникшие в районе международного аэропорта Каира, не повлияли на выполнение рейсов, навигация в воздушной гавани осуществляется в штатном режиме.
Видео: FaisalHuraizSKY / Twitter
Рядом с Международным аэропортом Каира произошел взрыв, после которого начался пожар.
По данным телеканала Al Arabiya, взорвался резервуар с топливом. Это спровоцировало пожар. Отмечается, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта.
Как отметил источник телеканала, взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода.