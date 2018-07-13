Рядом с аэропортом в Каире произошел взрыв: видео

Рядом с Международным аэропортом Каира произошел взрыв, после которого начался пожар.

По данным телеканала Al Arabiya, взорвался резервуар с топливом. Это спровоцировало пожар. Отмечается, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта.

Как отметил источник телеканала, взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода.