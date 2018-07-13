Акула напала на модель во время съемок на Багамах

Модель из Калифорнии Катарина Заруцки стала жертвой нападения акулы во время фотосессии на Багамах.

Как отмечает NBC News, 19-летняя девушка зашла в воду, чтобы сделать фотографию с хищными рыбами, но чуть не лишилась руки. Одна из песчаных акул, которых считают безопасными, напала на девушку, схватив ее за руку. Хищник попытался затащить Заруцки на дно. Однако девушке удалось вырваться.

Отмечается, что модель вызволила руку из акульей пасти, и, чтобы не привлекать внимание других хищник, держала окровавленное запястье над водой. Так она выбралась из воды.