Акула напала на модель во время съемок на Багамах
Акула напала на модель Катарину Зарутски, пока та пыталась сделать фотографию с хищниками для Instagram.
Фото: katarinazarutskie / Instagram
Модель из Калифорнии Катарина Заруцки стала жертвой нападения акулы во время фотосессии на Багамах.
Как отмечает NBC News, 19-летняя девушка зашла в воду, чтобы сделать фотографию с хищными рыбами, но чуть не лишилась руки. Одна из песчаных акул, которых считают безопасными, напала на девушку, схватив ее за руку. Хищник попытался затащить Заруцки на дно. Однако девушке удалось вырваться.
Отмечается, что модель вызволила руку из акульей пасти, и, чтобы не привлекать внимание других хищник, держала окровавленное запястье над водой. Так она выбралась из воды.
«Акулы милые и могут укусить время от времени, если не быть осторожным», - написала она в Instagram под фотографией, из-за которой ей пришлось пережить укус хищника.