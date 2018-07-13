Самый дешевый в мире автомобиль снимают с производства

Автомобиль Tata Nano, который вышел на рынок под слоганом «самый доступный», снимают с производства из-за низкого спроса. Индийская малолитражка появилась 10 лет на назад и стала заметной из-за очень низкой цены. Сейчас базовая версия машины стоит около 200 тыс. рублей.

Однако на деле Tata Nano оказалась очень некомфортной, а по безопасности не уступала разве что квадроциклам. Максимальная скорость автомобиля составляет 105 км/ч. На своей родине он не смог отвоевать любовь потребителей у моторикш и мопедов.

В июне этого года компания выпустила только одну машину, и производитель решил, что 2018-й станет для малолитражки последним, сообщает Bloomberg.