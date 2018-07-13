«Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях

Американская телеакадемия объявила номинантов на премию «Эмми», список опубликован на официальном сайте награды. Культовый сериал «Игра престолов» претендует на награду в 22 номинациях, в частности, как «Лучший драматический сериал».

В 2018 году номинированы актеры Николай Костер-Вальдау, Лена Хиди и Питер Динклэйдж за роль второго плана, в категории «Лучшая приглашенная актриса» номинирована Дайана Ригг.

В прошлом году сериал не вошел в число претендентов на престижную премию в связи с поздним стартом показа седьмого сезона. В ключевой номинации также представлены сериалы «Корона», «Американцы», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки», который является главным конкурентом «Игры престолов», так как представлен в 20 номинациях.

Напомним, юбилейная 70-ая церемония вручения награды «Эмми» пройдет 17 сентября в Лос-Анджелеса, ее будет транслировать телеканал NBC.