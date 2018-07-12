Из Конституции Франции исключили различия по полу и расе

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции исключила 12 июля слово «раса» из Конституции страны и запретила использование в ней «разделения по половому признаку».

«Франция … обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии», - сказано в первой статье конституции.

Ранее в ней было сказано, что все граждане без различия происхождения, расы и религии равны перед законом. За внесение новой поправки проголосовали 119 депутатов. В силу поправка вступила 12 июля, сообщает Europe 1.

Тем временем, в США администрация американского лидера Дональда Трампа намерена бороться за новые правила приема в университеты без учета расы. Об этом писала газета The New York Times.