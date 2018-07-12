«Яндекс» собирается выпустить смартфон в России
В реестре ЕАЭС появилось разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон».
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress
«Яндекс» получил разрешение на выпуск собственного смартфона «Яндекс.Телефон» на территории России. Информация об этом появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Заявку на ввоз устройства на территорию Евразийского экономического союза подала зарегистрированная в Швейцарии компания Yandex Services AG.
В пресс-службе «Яндекса» от комментариев отказались, передает ТАСС.