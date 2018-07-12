Один из скульпторов Мамаева кургана умер в Волгограде

В Волгограде в возрасте 80 лет ушел из жизни скульптор Виктор Фетисов.

Он был почетным гражданином Волгограда, народным художником России, членом Союза художников СССР.

В советское время в составе группы скульпторов под руководством Евгения Вучетича работал над ансамблем мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Героям Сталинградской битвы», сообщает местный портал v1.ru.

Кроме того он является автором портретов снайпера Василия Зайцева и летчика Алексея Маресьева. Скульптор был также оформлял знаменитый Дом Павлова в Волгограде.

Фетисов будет похоронен на Центральном кладбище Волгограда. Дата прощания пока неизвестна.