Британская полиция оцепила ресторан, расположенный на улице Касл-стрит в городе Солсбери. Это заведение известно тем, что в нем в день своего отравления нервнопаралитическим веществом четыре месяца находились Сергей и Юлия Скрипаль.

We are currently dealing with an incident in Castle Street, #Salisbury, involving a man in his 30s. Given the ongoing incident in Salisbury and Amesbury, we are taking highly precautionary measures to ensure public safety. 1/2 pic.twitter.com/iyTTfgc0ZW — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 12 июля 2018 г.

Как сообщила полиция Солсбери в Twitter, речь идет об инциденте с участием мужчины тридцати лет. Получил ли он похожее отравление, не уточняется, однако в своем сообщении правоохранители туманно упомянули «особые обстоятельство в связи с продолжающейся ситуации вокруг Солсбери и Эймсбери».

Четвертого июля в британском городе Эймсбери были найдены в бессознательном состоянии двое местных жителей: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу. На выходных Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери.

#Ampliación Médicos atienden a un hombre de unos 30 años en el restaurante de #Salisbury en el que cenaron Skripal y su hija. pic.twitter.com/YryjhR2VIl — eSpaiNews (@eSpaiNews) 12 июля 2018 г.

Случай вызвал резкий резонанс, поскольку пострадавшие мужчины и женщины якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали, а сам город расположен неподалеку от Солсбери. Британское правительство, напомним, бездоказательно обвинила в отравлении Скрипалей Россию, устроив шумную информационную кампанию.