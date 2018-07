Новый инцидент: полиция в Солсбери оцепила ресторан, где обедали Скрипали

Британская полиция оцепила ресторан, расположенный на улице Касл-стрит в городе Солсбери. Это заведение известно тем, что в нем в день своего отравления нервнопаралитическим веществом четыре месяца находились Сергей и Юлия Скрипаль.

We are currently dealing with an incident in Castle Street, #Salisbury, involving a man in his 30s. Given the ongoing incident in Salisbury and Amesbury, we are taking highly precautionary measures to ensure public safety. 1/2 pic.twitter.com/iyTTfgc0ZW