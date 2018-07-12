Диверсия от Facebook: соцсеть пометила 65 тыс. россиян «изменниками Родины»

Рекламные инструменты социальной сети Facebook автоматически пометили 65 тысяч россиян, якобы заинтересованных в государственной измене.

Позже это определение было вычеркнуто из списка, поскольку совпадает с уголовной статьей, пишет The Guardian. В Facebook отметили, что алгоритм формирования целевой аудитории идентифицировал государственную измену только в историческом контексте.

Несмотря на то, что увидеть, к чьим интересам соцсеть отнесла измену родине не могли простые пграждане, рекламодатели могут выяснить, используя различные инструменты доступа. В том числе рекламные компании могли получать IP-адреса таких пользователей.