Российские военные передали жителям Сирии более 7 тонн продовольствия

Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализации гуманитарной ситуации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток фиксировались случаи его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 977 жителей. За прошедшие сутки в свои дома возвратилось 89 человек.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Тель-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.

Российскими представителями ведутся переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.

За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 455 мирных жителя.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Даиль провинции Дераа. Жителям передано более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны.

В городе Хомс проведена рабочая встреча с представителями исполнительно власти провинции Хомс по вопросам уточнения проблемных вопросов восстановления объектов сельского хозяйства в зоне деэскалации.

Специалистами российского Центра по примирению в районах Шайбан-Пашах, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Одер, Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная акция для семей русской общины, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Выдано 15 продовольственных наборов общим весом более 75 килограмм.

Представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Авенат-Эль-Кабира провинции Алеппо. Жителям передано более 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны.

Под эгидой Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования самолетом Ил-76 МЧС России на аэродром Хмеймим доставлена партия гуманитарного груза из Армении общим весом более 30 тонн. Полученные гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости в ближайшее время при содействии российского Центра по примирению и Сирийского Арабского красного полумесяца будут переданы нуждающимся в помощи жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты, в том числе в труднодоступных районах Сирии.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 69 сирийцам, в том числе 32 детям.