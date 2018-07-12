Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные передали жителям Сирии более 7 тонн продовольствия

Алексей Гундарев
22:00 12.07.2018
На очередном брифинге выступил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.
Российские военные передали жителям Сирии более 7 тонн продовольствия
Фото: Anas Alkharboutli Globallookpress

Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализации гуманитарной ситуации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток фиксировались случаи его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Хама.

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев уже вернулось 71 977 жителей. За прошедшие сутки в свои дома возвратилось 89 человек.

Для обеспечения правопорядка в населенных пунктах Эр-Растан, Тель-Биса, Харет-Тукман подразделениями российской военной полиции выставлены дневные наблюдательные посты, осуществляется патрулирование.

Российскими представителями ведутся переговоры со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации.

За прошедшие сутки через пункт пропуска Кафер-Шамс вышло 455 мирных жителя.

Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Даиль провинции Дераа. Жителям передано более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны.

В городе Хомс проведена рабочая встреча с представителями исполнительно власти провинции Хомс по вопросам уточнения проблемных вопросов восстановления объектов сельского хозяйства в зоне деэскалации.

Специалистами российского Центра по примирению в районах Шайбан-Пашах, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Одер, Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная акция для семей русской общины, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Выдано 15 продовольственных наборов общим весом более 75 килограмм.

Представителями Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Авенат-Эль-Кабира провинции Алеппо. Жителям передано более 650 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны.

Под эгидой Армяно-Российского центра гуманитарного реагирования самолетом Ил-76 МЧС России на аэродром Хмеймим доставлена партия гуманитарного груза из Армении общим весом более 30 тонн. Полученные гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости в ближайшее время при содействии российского Центра по примирению и Сирийского Арабского красного полумесяца будут переданы нуждающимся в помощи жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты, в том числе в труднодоступных районах Сирии.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 69 сирийцам, в том числе 32 детям.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.07.2018, 21:04
Путин поздравил «Роскосмос» с первым полетом корабля «Прогресс МС-09» по сверхкороткой схеме
Дата12.07.2018, 18:43
В России стартовал проект «Юнармия. Наставничество»
Дата11.07.2018, 23:37
Хорватия обыграла Англию и впервые в истории вышла в финал ЧМ
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата12.07.2018, 16:37
ПАК ДА построят с применением стелс-технологий
Дата12.07.2018, 17:13
Останки более 300 защитников Ленинграда обнаружили поисковики ЗВО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:00 В стране и мире
Российские военные передали жителям Сирии более 7 тонн продовольствия
17:16 В стране и мире
Видео
В МИД РФ назвали ангажированным предварительный доклад ОЗХО о химатаке в Думе
16:46 В стране и мире
Видео
МИД РФ: провинция Деръа на юге Сирии практически полностью освобождена
15:45 В стране и мире
Видео
Самолет МЧС РФ доставил из Армении в Сирию 30 тонн гумпомощи
08:30 В стране и мире
Более 800 беженцев вернулись в свои дома в сирийский Эн-Найм
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:22 Спорт
FIFA объявила о результатах допинг-проверок всех участников ЧМ-2018
20:20 В стране и мире
Видео
Порошенко поговорил с Трампом о будущей встрече с Путиным
19:20 В стране и мире
Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку в Подмосковье
17:50 В стране и мире
Видео
Это будет очень грозное оружие: американские СМИ сравнили Т-14 и Abrams
17:43 В стране и мире
Видео
Роструд: люди старшего возраста станут подарком для бизнеса
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Видео
Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 километров в час и снял видео
Видео
Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео
Видео
«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая
Видео
«Бархатный путь»: видео с коптера строительства железной дороги к Крымскому мосту
Видео
Притяженья больше нет: Меркель огрызнулась на Трампа
Видео
Спасибо, Россия: хорватские болельщики развернули 50-метровый баннер в центре Москвы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.