Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо, в котором поблагодарил своего американского коллегу за организацию прошедших в Сингапуре переговоров и выразил надежду на новую встречу.

Глава Белого дома выложил в своем Twitter – аккаунте копию послания, где северокорейский лидер обращается к нему, как «Ваше превосходительство».

Ким Чен Ын отметил «энергичность и экстраординарные усилия» Трампа, предпринятые для улучшения отношений двух стран и высоко оценил заявление, подписанное ими на сингапурской встрече.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt