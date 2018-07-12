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50 сотрудников рязанской Росгвардии обеспечили проведение матчей чемпионата мира по футболу в Саранске

Алексей Гундарев
21:27 12.07.2018
Глава федерального ведомства поздравил сотрудников Рязанской области с успешным несением службы как в регионе, так и за его пределами.
Фото: Росгвардия
Видео: Росгвардия

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов посетил Рязанскую область, где оценил действия личного состава. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«По оценкам руководителей штабов проведения мероприятий, все задачи сводной рязанской группировкой выполнены на «отлично», и я хотел бы отдельно поблагодарить всех ребят за высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу», - сказал генерал.

Как отметил глава федеральной службы, сотрудники рязанской Росгвардии в первом полугодии текущего года пресекли противоправную деятельность 120 человек, обезвредили 15 преступников, изъяли 10 единиц оружия и 46 тысяч литров незаконной алкогольной продукции.

Кроме того, 50 росгвардейцев Рязани обеспечивали проведение игр чемпионата мира по футболу на стадионе в Саранске.

В ходе поездки директор Росгвардии почтил память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

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