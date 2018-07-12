Пропавший в Самаре британский болельщик нашелся в московской гостинице

Английский болельщик Дуглас Моретон пропал 6 июля в Самаре, где на следующий день сборная Англии играла в четвертьфинале чемпионата с командой Швеции. Фанат найден живым и невредимым в одной из московских гостиниц.

Ранее об исчезновении британца сообщили его родственники в социальных сетях. Затем эту тему подхватили мировые СМИ.

Полицейские обнаружили его в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным правоохранительных органов, в отношении Моретона никаких противоправных действий не совершалось. Об обнаружении фаната уже сообщили в посольство Великобритании, говорится на сайте ГУ МВД России по столице.

Выяснилось, что болельщик после матча Англия – Швеция злоупотребил алкоголем и потерялся. Спустя несколько дней он приехал в российскую столицу. О дальнейших передвижениях иностранца не известно.