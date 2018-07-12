Путин поздравил «Роскосмос» с первым полетом корабля «Прогресс МС-09» по сверхкороткой схеме

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников «Роскосмоса» с запуском космического грузовика «Прогресс МС-09», который достиг МКС за рекордно короткие сроки. Поздравление главы государства размещено на его официальном сайте.

«Столь яркий, поистине прорывной успех, серьёзно повышающий конкурентоспособность российской космонавтики – результат напряжённого, творческого труда всех участников этого уникального проекта, их высочайшего профессионализма и компетентности», - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что достичь подобного успеха в космосе помог не только высочайший опыт и профессионализм сотрудников космической корпорации, но и успехи несколько поколений их предшественников в отрасли.

«Прогресс МС-09» пристыковался к МКС 10 июля. Впервые для сближения и стыковки корабля типа «Прогресс» с МКС была использована короткая двухвитковая схема – она позволила сократить время от старта до стыковки с шести до трех с половиной часов. Корабль доставил на борт станции более двух тонн топлива, техники, продуктов, посылок и научного оборудования.