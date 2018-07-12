Дуда: Бандера и Шухевич являются преступниками

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава ожидает от Киева шагов по дегероизации деятелей запрещенной в России организации Украинской повстанческой армии (УПА*).

Глава польского государства подчеркнул, что такие деятели, как Степан Бандера и Роман Шухевич являются преступниками и должны нести ответственность за свои действия против народа Польши.

Дуда напомнил, что на Украине принят закон, признающий деятелей УПА* борцами за свободу и подчеркнул, что Варшава никогда не согласится с украинской трактовкой событий. Кроме того польский лидер выступил за выяснение исторической правды в отношениях поляков и украинцев.

«Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа», - приводит РИА Новости его слова.

Весной в Польше вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание геноцида поляков во время Волынской резни.

*Организация запрещена в России.