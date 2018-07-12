Порошенко поговорил с Трампом о будущей встрече с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом несколько тем международной повестки. В частности, Порошенко отметил, что обсудил с американским коллегой его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы тщательно обсудили предстоящую встречу Трампа с Путиным», - цитирует Петра Порошенко РИА Новости.

Ранее в ходе той же 20-минутной встречи на полях саммита НАТО в Брюсселе украинский президент пожаловался Трампу на то, что его якобы окружают «агенты ФСБ». Он заявил, что российские спецслужбы действуют по всей Украине и поблагодарил НАТО за то, что «признает действия России агрессивными».

Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Она станет первой официальной и полноценной встречей со времен избрания Дональда Трампа президентом и пройдет в формате саммита Россия – США.