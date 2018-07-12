Российские школьники завоевали пять золотых медалей на Математической олимпиаде

Сборная России получила пять золотых и одну серебряную медаль на Международной математической олимпиаде в Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РФ.

В составе сборной выступали шесть школьников Марат Абдурахманов, Артур Герасименко, Егор Рябов, Станислав Крымский, Владимир Петров, Сергей Лучинин. Ребята приехали в Румынию из разных городов России. Тренировал команду доцент кафедры высшей математики МФТИ Назар Агаханов.

В прошлом году Международная математическая олимпиада прошла в Бразилии. Российская сборная на ней забрал одну золотую три серебряных и две бронзовых награды.

Математическая олимпиада проводится каждый год в одной из стран-участниц, начиная с 1959 года. На данный момент в этом турнире участвует более сотни государств.