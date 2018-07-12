СМИ: на Тимати и Егора Крида завели дело

Московская полиция завела дело на рэперов Тимура Юнусова и Егора Булаткина, выступающих под псевдонимами Тимати и Егор Крид.

В ночь на 21 июня музыканты устроили импровизированный концерт, заблокировав проезд по Большой Дмитровке. Артисты забрались на крышу внедорожника, включили громкую музыку и исполнили несколько своих песен. На проезжей части собралась огромная толпа людей. Движение было фактически остановлено, сообщает «Дни.ру» со ссылкой на источник.

Знаменитостям выслали уведомление о том, что им надо явиться к участковому и дать разъяснения, однако они этого не сделали. После этого заместитель начальника ОМВД по Тверскому району подполковник полиции Сергей Никитин взял вопрос под личный контроль и на музыкантов было заведено дело. Тимати и Крид обвиняются сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).