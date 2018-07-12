«Они повсюду»: Порошенко пожаловался Трампу на «агентов ФСБ»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал лидеру США Дональду Трампу о том, что его якобы окружают агенты ФСБ. Удивительное признание Порошенко озвучил на саммите НАТО в Брюсселе.

«У нас российская ФСБ по всей стране», - цитирует РИА Новости жалобу украинского лидера.

В материале не уточняется, дал ли Трамп ответ либо комментарий по этому поводу. Однако отмечается, что после этого Порошенко стал благодарить НАТО за то, что «признает действия России агрессией».

Как стало известно ранее, встреча Порошенко и Трампа состоялась на полях саммита НАТО, который проходит в столице Бельгии. Американский президент уделил украинскому коллеге всего двадцать минут. Точное содержание их переговоров неизвестно, однако, по данным СМИ, они касались в первую очередь топливных и оборонных вопросов.