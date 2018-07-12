Трамп уделил Порошенко всего 20 минут в рамках встречи в Брюсселе

В четверг 12 июля состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры прошли на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Продолжительность встречи составила всего двадцать минут, за это время главы двух стран обсудили сотрудничество в оборонной сфере, а также вопросы в «газовой» сфере.

Переговоры проходили за закрытыми дверями, более подробную информацию Порошенко обещает рассказать позже, пишет издание «УНИАН».

Ранее глава Незалежной заявлял, что хочет обсудить с главой Белого дома его предстоящую встречу с президентом России в Хельсинки, которая состоится 16 июля. Порошенко также выразил надежду, что Трамп направит Путина «на верный путь».