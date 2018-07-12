Роструд: люди старшего возраста станут подарком для бизнеса

Люди в возрасте способны стать очень серьезным ресурсом, который сыграет роль в развитии экономики страны после увеличения пенсионного возраста. Такое мнение озвучил глава Роструда Всеволод Вуколов.

По мнению руководителя федеральной службы по труду и занятости, опытные люди старшего возраста, которые хотят продолжить работать, станут подарком для предпринимателей.

«На рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу. В связи с тем, что предприниматели получили такой подарок, мы надеемся на их ответственность», - цитирует ТАСС главу Роструда.

По данным службы, более половины людей старше нынешнего пенсионного возраста продолжают трудиться. Вуколов отметил, что необходимо сделать прогноз о рынке труда и профессиях, в которых смогут реализовать себя эти люди, и совместно с предпринимателями реализовать соответствующие образовательные программы для граждан 45-50 лет.

Четырнадцатого июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о готовящейся пенсионной реформе, суть которой сводится к повышению возраста выхода на заслуженный отдых с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Позже министр труда Максим Топилин сообщил, что власти 61 субъекта России выступили за повышение пенсионного возраста.