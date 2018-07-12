Трамп захотел подружиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что президент России Владимир Путин в дальнейшем станет его другом. Об этом он рассказал на внеплановой пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

Глава Белого дома признался, что пока он еще плохо знает российского лидера и считает его скорее конкурентом, но не врагом. В то же время Трамп выразил надежду на то, что Запад в дальнейшем будет иметь хорошие отношения с Россией, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что нам удастся договориться с Россией. Думаю, нам это удастся», - говорится в сообщении.

Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которая состоится 16 июля в Хельсинки. На саммите глава США намерен обсудить ситуацию в Сирии, на Украине, а также вопрос о «вмешательстве» Москвы в американские президентские выборы.