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Это будет очень грозное оружие: американские СМИ сравнили Т-14 и Abrams

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:50 12.07.2018
Перевес остался на стороне русского танка.
Фото: defense.gov/ Алексей Иванов ТРК Звезда

Российский новейший танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» в будущем станет очень грозным оружием, считает американское издание National Interest.

По словам автора статьи, Т-14 - это пример принципиально иного подхода к проектированию танков и бронетехники.

Советские танки были относительно простыми в эксплуатации и производились в массовых количествах. Для конструкторов выживаемость экипажа была второстепенной задачей. Но с выходом Т-14 ситуация кардинально изменилась.

При создании танка внедрено множестов революционных решений, которые никогда ранее не были реализованы ни на одной машине в мире.  Необитаемая башня повысила выживаемость экипажа. По мнению автора статьи, это связано с тем, что Россия стремится к контрактной форме службы и, как следствие, повышению уровня профессионализма армии.

Помимо этого танк оснащен комплексом динамической защиты, который способен перехватить противотанковые снаряды и ликвидировать их безопасно для живой силы.

В дополение к этому, по информации автора,  Т-14 оборудован динамическим бронированием, которое должно отражать выстрелы из ручных противотанковых гранатометов, а также разрушать современные подкалиберные противотанковые снаряды. Все эти разработки повышают выживаемость экипажа.

Однако списывать старый проверенный Abrams со счетов тоже не нужно. Его модификация M1A3 обещает стать более легкой и маневренной. Помимо этого, обновленная версия американских танков, по информации автора статьи, должна получить новейшие управляемые противотанковые снаряды, которые будут поражать цели на расстоянии в 12 километров. Здесь и начнется главное противостояние российской и американской машины. Кто кого быстрее увидит, тот и победит.

Автор статьи отмечает, что новейшие системы Т-14 дают преимущество российскому танку.

«Это будет очень грозное оружие», - говорит он в заключении.  

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