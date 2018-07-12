Уходит в небо: водитель в Подмосковье разогнался до 378 километров в час и снял видео

В Сети опубликовано видео, на котором водитель спортивного автомобиля Audi RS6 разгоняется до чудовищной скорости. Судя по всему, действие происходит на одной из трасс в Подмосковье.

Любитель скорости передвигается в крайнем левом ряду на трассе, где присутствуют и другие водители. На видео снята как дорога, так и спидометр - в какой-то момент он показывает скорость 378 километров в час.

«… устроил из трассы в Московской области взлетно-посадочную полосу для своей Audi Rs6. Стрелка спидометра ушла в небытие. Очень серьезные динамические показатели для такого автомобиля», - сказано в записи Instagram.

Ранее было опубликовано видео, на котором девушка на элитной машине Lamborghini Huracan разогналась до скорости 300 километров в час. «Подвиг» произошел в тоннеле, предположительно, в городе Сочи.