В МИД РФ назвали ангажированным предварительный доклад ОЗХО о химатаке в Думе

Предварительный доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ходе расследования фактов по возможному применения химического оружия 7 апреля в сирийской Думе носит ангажированный характер.

«Даже при первом прочтении заметна явная ангажированность этого документа, который вызывает целый ряд вопросов», - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

Она заметила, что в опубликованном на днях предварительном докладе по установлению фактов применения химического оружия проигнорировано наличие обнаруженного российскими военными оборудования, с помощью которого террористы производили химические отравляющие вещества.

Кроме того, в документе нет объяснений по поводу того, почему эксперты ОЗХО не въехали в Думу в течение десяти дней после заявленного организацией «Белые каски» инцидента с предполагаемой химатакой, несмотря на предоставленные российскими и сирийскими военными гарантии безопасности.