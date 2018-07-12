«Кортеж» доставили в Финляндию перед встречей Путина и Трампа

Новый российский лимузин Аurus проекта «Кортеж» прибыл в Финляндию, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Автомобиль доставили в четверг на самолете Ил-76 в аэропорт «Хельсинки-Вантаа». Видеозапись с российским лимузином разместило финское издание Ilta Sanomat.

На кадрах, опубликованных в Сети, виден не только автомобиль российского лидера, но и седаны и минивэны, на которых передвигаются сопровождающие первого лица и охрана.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Российский президент впервые использовал лимузин проекта «Кортеж» на торжественной церемонии инаугурации. Путин выехал на нем из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе для первых лиц государства. Публично они будут представлены уже под собственным брендом Aurus в конце августа на Московском международном автомобильном салоне - 2018. Модели будут носить имена кремлевских башен: так, седан и лимузин получат название «Сенат», минивэн - «Арсенал», а внедорожник - «Комендант».