Роскомнадзор проверяет сообщения о слежке приложения Burger King за пользователями

Федеральная служба по надзору в сфере связи проверит сообщения о мобильном приложении сети ресторанов Burger King. Роскомнадзор уже отправил соответствующий запрос в компанию ООО «Бургер Рус», которая управляет ресторанами в России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, специалисты проверят информацию о том, что приложение Burger King якобы все время записывает видео экрана пользователя мобильного телефона. В запись включаются и эпизоды, при которых владелец смартфона набирает коды от своей банковской карты и другие важные личные данные.

«Роскомнадзор 12 июля направил в ООО "Бургер Рус" официальный запрос о предоставлении информации в связи с публикациями в СМИ и сети интернет о возможной записи приложением Burger King экранов мобильных устройств, на которых в этот момент демонстрировались персональные данные пользователей», - сообщили агентству в пресс-службе.

Ранее в Сети распространилась информация о незаконном сборе данных приложением популярной сети ресторанов, расследование опубликовал пользователь портала Pikabu под ником fennikami. Пользователь, разбирающийся в программировании мобильных приложений, представил скриншоты и объяснил принцип работы кода, с помощью которого происходит постоянная запись экрана смартфона и передача этих данных.