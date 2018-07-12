МИД РФ: провинция Деръа на юге Сирии практически полностью освобождена

Операция по очистке от боевиков в сирийских провинциях Деъаа и Эль-Кунейтра вступает в финальную стадию.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что провинция Деръа, которая почти семь лет находилась под контролем террористов, практически полностью освобождена.

Захарова рассказала, что операция по освобождение от боевиков территорий на юго-востоке Сирии проводились с минимальным количеством жертв. Все это стало возможно благодаря ведению переговоров с оппозицией, отмежевавшейся от террористических группировок.

«Сирийская правительственная армия взяла под контроль границу с соседней Иорданией, обеспечив возможность открытия движения по международной автомагистрали Бейрут-Дамаск-Амман», - отметила Захарова.

Дипломат отметила, что огромную роль в восстановлении мира на юге Сирии сыграли российские военные и сирийские власти.