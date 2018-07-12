Грузовик сплющило после падения с эстакады на железнодорожные пути в Сочи: видео

В Сочи грузовик упал с эстакады на рельсы, водитель чудом остался жив.

Авария произошла днем 12 июля возле туристического центра «Спутник». Водитель грузовика выезжал на эстакаду в сторону Адлера. Мужчина не справился с управлением, в результате чего большегруз проломил ограждение и рухнул с высоты на железнодорожные рельсы

Как сообщает местное издание «Кубанские новости», водитель получил травмы различной степени, ему оказывается вся необходимая помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.