Более девяти миллиардов экс-полковника Захарченко вернули в бюджет

Более девяти миллиардов рублей, изъятых у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко во время обысков, перечислил в бюджет Следственный комитет РФ.

Деньги переведены на счет казначейства России, основанием для этого стало решение Никулинского суда Москвы.

Расследование в отношении экс-замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко завершено. Его обвиняют в получении двух взяток и в препятствовании проведению предварительного расследования, сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник, который также является представителем правоохранительных органов, вынудили предпринимателя, занимавшегося ресторанным бизнесом, передать им взятку в размере 800 тысяч долларов.

При этом первоначально, угрожая закрыть предприятие, вымогатели инициировали проверки и требовали от бизнесмена пять миллионов долларов. В 2015 году они заставили предпринимателя предоставить им карту со скидкой в 50% при обслуживании в сети ресторанов, сэкономив таким образом более трех миллионов рублей.

В 2016 году Захарченко помог своей знакомой избежать проверки правоохранительных органов. Он предупредил ее о предстоящем обыске и помог вывезти документы и оргтехнику, чтобы их не изъяли.