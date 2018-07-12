Самолет МЧС РФ доставил из Армении в Сирию 30 тонн гумпомощи

Самолет МЧС России доставил из Армении в Сирию гуманитарную помощь. Операцию провел российско-армянский Центр гуманитарного реагирования. Самолет Ил-76 МЧС России доставил из аэродрома Звартноц в Ереване на авиабазу Хмеймим первые 30 тонн гуманитарной помощи.

Всего Армения направит в Сирию около 100 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Жители САР получили от Еревана гречку, рис, растительное масло. 13 июля с армянского аэродрома Эребуни в Сирию будет доставлено еще 30 тонн гумпомощи.