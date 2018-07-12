Путин продлил действие контрсанкций до конца 2019 года

Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкции на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в указе, контрсанкции продлеваются с 1 января по 31 декабря 2019 года «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации». Указ действует со дня его подписания. Владимир Путин призвал обеспечить осуществление указа, а также, при необходимости, вносить предложения об изменении срока действия специальных экономических мер.

В начале июня текущего года президент РФ подписал закон о контрсанкциях в отношении США и их союзников. Как отметили в МИД России, документ вызвал напряжение в среде предпринимателей, поскольку на нашем рынке работает множество американских компаний.