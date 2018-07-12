Порошенко отказался поддерживать общеевропейские проекты с участием РФ

Киев не станет поддерживать общеевропейские проекты, в которых будет задействована Россия. Об этом на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность», - сказал он.

Двухдневный саммит НАТО проходит в столице Бельгии. В нем принимают участие делегации 29 стран - участниц альянса, а также руководители государств-партнеров, в том числе Украины.

Ранее Порошенко в своем Twitter поблагодарил генсека НАТО за приглашение на саммит альянса. Украинские президент счел данный жест «четким признанием того, что Украина - важный элемент евроатлантической безопасности».