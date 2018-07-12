Назван российский город с самым дешевым жильем

За первое полугодие 2018 года в России стоимость вторичного жилья увеличилась более чем на 2%. Самая доступная недвижимость предлагается в Магнитогорске: 1,4 миллиона рублей за квартиру в среднем. Об этом говорится в аналитическом материале портала «Мир квартир».

По информации экспертов, в пятерку городов с дешевой «вторичкой» также входят: Нижний Тагил (в среднем цена за квартиру составляет 1,7 миллиона рублей), Курган (1,8 миллиона), Новокузнецк (1,9 миллиона) и Волжский (1,97 миллиона).

Список городов с самыми дорогими квартирами традиционно возглавила Москва. В среднем стоимость недвижимости установилась на отметке в 11 миллионов рублей. На втором месте - Петербург (7,4 миллиона рублей), на третьей строчке рейтинга - Сочи (6,3 миллиона). На четвертой и пятой позиции оказались Севастополь и Симферополь соответственно: за квартиру на «вторичке» в среднем здесь просят 4,9 - 5 миллионов рублей.