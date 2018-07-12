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Кремль уличил Трампа в недобросовестной конкуренции по «Северному потоку - 2»

Лина Давыдова
14:24 12.07.2018
Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа по «Северному потоку - 2».
Фото: Rodolfo Buhrer / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Заявление Трампа по «Северному потоку - 2» Москва расценивает как проявление недобросовестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о зависимости Германии от «Северного потока - 2». По мнению Пескова, Трамп пытается «вынудить европейских покупателей приобретать более дорогой сжиженный газ, который может из альтернативных мест им поставляться».

«Что касается попыток по организации различных атак на этот коммерческий проект, то мы и раньше говорили, что считаем это проявлением недобросовестной конкуренции», - сказал Песков.

Дональд Трамп в недавнем заявлении раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток - 2».  Главу США возмутило, что ФРГ предпочитает платить России «миллиарды», вместо того, чтобы вкладываться в оборону в рамках НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель не оставила без внимания слова Трампа. Она подчеркнула, что Берлин ведет самостоятельную политику и добавила, что ФРГ и так много делает для Североатлантического альянса.  

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