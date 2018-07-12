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Хакеры слили в Сеть военные документы США

Лина Давыдова
13:56 12.07.2018
Специалисты опасаются, что секретные материалы позволят противнику оценить технические возможности и недостатки аппаратов, стоящих на вооружении ВВС и ВМС США.
Хакеры слили в Сеть военные документы США
Фото: Air National Guard

Секретные документы американских военных были выставлены на продажу на одном из хакерских форумов. Среди украденных файлов  - учебники для обслуживания БПЛА MQ-9 Reaper, пособия по созданию самодельных бомб, руководство по эксплуатации танка M1 Abrams и подробное описание тактики танкового взвода.

Об утечке секретных документов сообщило издание The Bleeping Computer со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности компании Recorded Future. Специалисты опасаются, что материалы по БПЛА MQ-9 Reaper попадут к противникам и те смогут оценить технические возможности и недостатки аппаратов, стоящих на вооружении ВВС и ВМС США.

По данным экспертов, киберпреступники  продавали данные по цене от 150 до 200 долларов, что довольно дешево для подобных документов. Чтобы получить материалы, хакеры использовали старую уязвимость роутеров Netgear, которая позволяла получить доступ к устройству, введя стандартный пароль.  

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