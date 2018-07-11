«Яндекс» создаст «умный дом»
«Яндекс» разработает систему «умного дома» на базе смарт-колонки «Яндекс.Станция», продажи которой стартовали в Москве во вторник, 10 июля. Устройство создано на базе голосового помощника «Алиса».
По запросу пользователя колонка воспроизводит музыку, воспроизводит видео по телевизору, рассказывает новости, включает и выключает электроприборы. Оснащенная современными микрофонами, «Яндекс.Станция» слышит команды владельца на расстоянии нескольких метров.
Представители компании уже ведут переговоры с потенциальными партнерами, в частности с производителем систем безопасности «Гольфстрим охранные системы». Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» Константин Круглов рассказал, что «система умного дома», которую предполагается выстроить вокруг «Яндекс.Станции» будет разработана в ближайшее время.
«В ближайшее время мы будем развивать другие устройства умного дома — например, включение света, кондиционера, микроволновых печей и так далее», - приводит РИА Новости его слова.