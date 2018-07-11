Глава НАТО отказался считать присоединение Крыма поводом для изоляции России

Присоединение Крыма и прочие проблемы в отношениях НАТО и Российской Федерации - это не повод для ее изоляции. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в своем выступлении перед открытием саммита на экспертном форуме NATO Engage.

«Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем (российскую-прим. ред.) пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, также мы видели инцидент произошедший в Солсбери. Однако я не считаю это поводами для изоляции РФ», - сказал Столтенберг, сообщает ТАСС.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам проведенного там в 2014 году референдума, на нем большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.