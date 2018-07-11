Завершены съемки финального сезона «Игры престолов»

Британский актер Кит Харингтон, исполняющий главную роль в сериале «Игра престолов», объявил об окончании съемочного процесса последнего сезона. Этой информацией актер поделился в своем Instagram.

«Съемки "Игры престолов" официально завершены», - рассказал исполнитель роли Джона Сноу, добавив к записи грустный смайлик.

Ранее о своем последнем съемочном дне также заявляли актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк, исполнившие роли Арьи Старк и Дейнерис Таргариен.

Премьера финального сезона запланирована на лето 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов, хронометраж каждого из которых превысит 60 минут.

Сериал «Игра престолов» впервые вышел на экраны в 2011 году. За семь лет он собрал 38 премий «Эмми».