Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предложила включить в состав НАТО Россию. Об этом политик написала в своем микроблоге в Twitter.

По мнению Ле Пен, после распада СССР от НАТО нет никакой пользы. Политик полагает, что альянсу необходима новая миссия - борьба против терроризма. И в рамках этой миссии, утверждает Ле Пен, Россия должна вступить в НАТО.

Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит Североатлантического альянса. Предполагается, что в рамках мероприятия страны-участницы НАТО обсудят вопросы увеличения расходов на оборону.