Житель города Эймсбери, пострадавший в результате отравления нервно-паралитическим веществом, поговорил с сотрудниками полиции.

Мужчина недавно пришел в сознание, его состояние врачи оценивают как критическое, но стабильное, сообщает британское издание metro.co.uk.

Детали беседы пострадавшего с сотрудниками полиции пока не раскрываются.

Напомним, 4 июля в британском городе Эймсбери были найдены без сознания двое местных жителей - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Их доставили в больницу Солсбери, где ранее проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль. Дон Стерджес спасти не удалось, она умерла на минувших выходных.

В британской полиции утверждают, что жители Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», что и осужденный в России британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом никаких доказательств якобы причастности РФ к случившимся инцидентам до сих пор в Лондоне не предоставили.

Несмотря на это, в Великобритании продолжают обвинять Москву в отравлениях. Так, недавно глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон заявил, что «факт» нападения России, в результате которого погибла Стерджесс, якобы является «простой реальностью».