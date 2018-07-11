В правительстве Греции рассказали о планах по высылке российских дипломатов

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы по высылке российских дипломатов, заявил, что необходимо уважать международное право и подтвердил, что меры действительно будут приняты.

«Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что хочет хороших отношений со всеми странами, но все государства должны уважать международное право», - заявил Тзанакопулос телеканалу Skai, сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство настаивает на том, что «невозможно согласиться с поведением, не проявляющего уважения к Греции».

На вопрос, были ли предприняты какие-то меры, представитель греческого правительства ответил: «Поведение было, и поэтому необходимые меры будут приняты».

Ранее сообщалось, что Греция высылает двух российских дипломатов и еще двум дипломатам запрещает въезд в страну «за противоправные действия против нацбезопасности». В МИД России заявили, что по сложившейся практике Москва примет зеркальные меры.